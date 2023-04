(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de internationale bedrijfsagenda tot en met vrijdag 5 mei 2023:

VRIJDAG 28 APRIL 2023

13:00 Chevron - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Exxon Mobil - Cijfers eerste kwartaal (VS)

MAANDAG 1 MEI 2023

13:00 Dupont - Cijfers eerste kwartaal (VS)

DINSDAG 2 MEI 2023

08:00 BP - Cijfers eerste kwartaal (VK)

13:00 Pfizer - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Ford - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Starbucks - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Uber - Cijfers eerste kwartaal (VS)

WOENSDAG 3 MEI 2023

07:00 Airbus - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:00 BNP Paribas - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:00 Deutsche Lufthansa - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Post - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 UniCredit - Cijfers eerste kwartaal (Ita)

13:00 Yum Brands - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Qualcomm - Cijfers tweede kwartaal (VS)

DONDERDAG 4 MEI 2023

07:00 Infineon - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Volkswagen - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Zalando - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

13:00 ConocoPhillips - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Kraft Heinz - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Moderna - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 DoorDash - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Lyft - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:30 Apple - Cijfers tweede kwartaal (VS)

VRIJDAG 5 MEI 2023

13:00 AMC Entertainment - Cijfers eerste kwartaal (VS)