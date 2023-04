Snap hard onderuit na omzetmisser Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van Snap zijn donderdag in de nabeurshandel 20 procent gedaald, nadat het social mediabedrijf de boeken opende over het eerste kwartaal. "We werken eraan om onze inkomstengroei te versnellen en we gebruiken deze gelegenheid om aanzienlijke verbeteringen aan te brengen aan ons advertentieplatform om zo een hoger rendement op investeringen te realiseren voor onze adverteerders", zei CEO Evan Spiegel in een toelichting op de cijfers. In het eerste kwartaal boekte Snap een verlies van 328,7 miljoen dollar, of 0,21 dollar per aandeel. In dezelfde periode een jaar eerder kwam er een verlies van 359,6 miljoen dollar in de boeken. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een verlies per aandeel van 0,01 dollar. Op aangepast niveau bleef een nipte winst van 0,01 dollar over. De omzet daalde met 7 procent tot 988,6 miljoen dollar. Hier ging de markt uit van 1 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

