Intel boekt grootste kwartaalverlies ooit

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Intel is in het eerste kwartaal van 2023 diep in de rode cijfers gedoken en boekte het grootste kwartaalverlies ooit. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse chipreus. Intel heeft nog altijd last van een scherpe krimp van de PC-markt en ook de macro-economische onzekerheid speelt het bedrijf parten. In het eerste kwartaal bleef er onder de streep een historisch verlies van 2,76 miljard dollar over, of 0,66 dollar verlies per aandeel. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden echter op een nog groter verlies van meer dan 3 miljard dollar. Volgens marktdata boekte Intel nooit eerder een verlies van meer dan 687 miljoen dollar. Het aangepaste verlies van 0,04 dollar viel mee ten opzichte van het verlies van 0,16 dollar waar de markt op rekende. De brutomarge daalde van 50,4 tot 34,2 procent en de operationele marge was 12,5 procent negatief. De omzet daalde op jaarbasis met 36 procent tot 11,7 miljard dollar. Hier ging de markt uit van 11,03 miljard dollar. Bij de belangrijkste takken: Client Computing en Data Center and AI, daalden de opbrengsten met respectievelijk 38 en 39 procent. Intel rekende voor het eerste kwartaal op een omzet van 10,5 miljard tot 11,5 miljard dollar en een verlies per aandeel van 0,80 dollar. Outlook Intel rekent voor het lopende tweede kwartaal op een omzet van 11,5 miljard tot 12,5 miljard dollar, een verlies per aandeel van 0,62 dollar en een aangepast verlies per aandeel van 0,04 dollar. Analisten gingen qua winstontwikkeling uit van een breakeven resultaat op een omzet van 11,7 miljard dollar. Het aandeel Intel daalde donderdag in de nabeurshandel 1,5 procent. Bron: ABM Financial News

