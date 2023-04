Amazon overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amazon.com heeft in het afgelopen kwartaal de eigen verwachtingen en die van de markt ruimschoots overtroffen. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse e-commercereus. Het operationele resultaat kwam in het eerste kwartaal van 2023 uit op 4,8 miljard dollar, van 3,7 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Amazon rekende vooraf op een operationele winst van 0 tot 4 miljard dollar. Bij clouddivisie Amazon Web Services kwam de operationele winst uit op 5,1 miljard dollar, tegenover 6,5 miljard dollar een jaar eerder. De omzet bij deze tak steeg 16 procent op jaarbasis naar 21,4 miljard dollar. Analisten voorspelden 21,3 miljard dollar. De omzetgroei bij deze tak was wel lager dan de groei van 20 procent in het vierde kwartaal. Onder de streep resteerde voor Amazon een winst van 3,2 miljard dollar of 0,31 dollar per aandeel, waar analisten geraadpleegd door FactSet uitgingen van een winst per aandeel van 0,21 dollar. In de verslagperiode steeg de omzet met 9 procent naar 127,4 miljard dollar. De markt ging uit van 124,6 miljard dollar. Amazon ging zelf uit van een omzet van 121 tot 126 miljard dollar. Zonder een negatief valuta-effect van 2,4 miljard dollar, steeg de omzet op jaarbasis met 11 procent. Outlook Voor het lopende tweede kwartaal rekent Amazon op een operationele winst van 2,0 tot 5,5 miljard dollar en een omzet van 127 tot 133 miljard dollar, wat op jaarbasis stijgingen zijn van 5 tot 10 procent. Daarbij rekent Amazon op een ongunstig valuta-effect van 30 basispunten. In januari kondigde Amazon een grote ontslagronde aan, waarbij ruim 18.000 banen verloren gaan en maakte vorige maand bekend nog eens 9.000 banen extra te schrappen.



Het aandeel steeg donderdag 9 procent in de nabeurshandel op Wall Street na een winst van ruim 4 procent in de reguliere sessie. Bron: ABM Financial News

