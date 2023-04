Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gestegen. Bij een settlement van 74,76 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,6 procent duurder. De afgelopen dagen verloren de olieprijzen behoorlijk terrein, ondanks een daling van de wekelijkse olievoorraden in de VS. Phil Flynn van The Price Futures Group wees op de zorgen over het noodlijdende First Republic Bank. Volgens de laatste berichten zou de Amerikaanse overheid niet bereid zijn om in te grijpen. Het zou een "mini Lehman Brothers" crisis kunnen worden als de regering de bank failliet laat gaan, aldus Flynn. "Wanneer de banksector wankelt, is dat altijd een risk-off gebeurtenis voor olie," zei hij. Volgens marktkenners zijn de olieprijzen nu terug op het niveau van voor de aankondiging van OPEC+, dat men vanaf mei de productie gaat verlagen met 1,1 miljoen vaten per dag en zelfs met 1,6 miljoen vaten per dag vanaf juli. Toch is het technische plaatje op de middellange termijn wel in het voordeel van de bulls, menen analisten van Sevens Report. "Wij verwachten voorlopig nog steeds dat WTI zich stabiliseert in de buurt van de steun laag in de 70 dollar en mogelijk herstelt om een nieuwe top te vormen richting de 80 dollar", schreven de marktkenners. Bron: ABM Financial News

