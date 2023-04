Unilever en ASMI doen goede zaken in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag hoger geëindigd. Met een slotstand van 752,60 punten steeg de AEX op Koningsdag 0,4 procent.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag dat de Europese beurzen vandaag moeite hadden om tractie te krijgen na de verliezen woensdag, ondanks dat kwartaalcijfers donderdag overwegend positief waren.

Sterker dan verwachte resultaten van de Amerikaanse sociale mediareus Meta Platforms woensdag nabeurs konden vandaag ook niet voor een duidelijke impuls zorgen.

Hewson wees verder op de zorgen over First Republic Bank. "De bank is op zoek naar een soort reddingsplan, maar zoals vaak het geval is in dit soort situaties, is het heel moeilijk om het vertrouwen terug te winnen zonder een aanzienlijke herstructurering en/of herkapitalisatie", aldus de marktanalist.

Verder viel de groei van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal flink tegen. De groei van 1,1 procent op kwartaalbasis viel flink terug ten opzichte van de 2,6 procent in het vierde kwartaal en kwam ook lager uit dan de 2,0 procent die werd voorzien.

"Iets zorgwekkender was de stijging van de PCE-inflatie over het [eerste] kwartaal, van 4,4 naar 4,9 procent. De Fed zal zich daarover zorgen maken", aldus Hewson.

Vrijdag verschijnt de PCE-inflatie voor de maand maart. De Fed maakt volgende week zijn rentebesluit bekend. Na het verschijnen van de Amerikaanse groei- en inflatiedata donderdag is de kans op een renteverhoging van 25 basispunten volgende week gestegen van 72 naar 85 procent. De kans op nog een renteverhoging in juni is volgens de markt zo'n 25 procent. De kans op renteverlagingen later in het jaar is wat afgenomen.

De euro/dollar noteerde rond het slot 0,2 procent lager op 1,1025, nadat het muntpaar eerder even onder de 1,10 dook. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg 6 punten naar 3,51 procent. De tweejarige variant steeg 11 punten naar 4,05 procent.

WTI-olie werd iets goedkoper.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Unilever ruim anderhalf procent na cijfers. Volgens ING werd het bedrijf geholpen door een ommekeer in de volumetrends.

Adyen en ASMI gingen aan kop met plussen van ruim 2 procent. Besi steeg licht en sloot op 82,18 euro, nadat Degroof Petercam het koersdoel verhoogde van 60 naar 80 euro.

Universal Music Group daalde ruim 6,5 procent na cijfers en was daarmee de grootste daler. Het bedrijf presteerde iets beter dan verwacht, volgens ING, dat ook wees op druk op de marges.

In de AMX was Air France-KLM een van de uitblinkers, mogelijk geholpen door positieve berichten van Amerikaanse luchtvaarders en een lagere benzineprijs. Het volatiele aandeel steeg bijna 3 procent. Inpost ging aan kop met een plus van bijna 4 procent.

Vastgoedfonds WDP daalde 4 procent na een ex-dividend notering. Corbion stond onderaan met een verlies van bijna 4,5 procent. Berenberg waarschuwde in een analistenrapport voor een lang herstel van de marges bij Corbions PLA-joint venture.

Galapagos won iets meer dan een half procent. Het biotechbedrijf is gestart met zijn fase 3-studie naar zijn middel filgotinib voor de behandeling van axiale spondyloartritis.

In de AScX won houtveredelaar Accsys 1,5 procent, B&S Group bijna 2 procent en CM.com zelfs 4 procent. Kendrion leverde ruim 2 procent in.

Klantenservicebedrijf Majorel sloot een half procent hoger op 29,10 euro, na de koerssprong in reactie op het overnamebod woensdag. Degroof Petercam ziet weinig kans op een hoger bod dan dat van 30,00 euro van Teleperformance, dat door de twee grote aandeelhouders wordt gesteund.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen stevig in het groen.