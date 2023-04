Valuta: dollar stijgt na groeidata VS

(ABM FN-Dow Jones) De dollar stijgt donderdag ten opzichte van de euro, na het verschijnen van groeicijfers uit de Verenigde Staten en een inflatie-indicator die harder dan verwacht is opgelopen in het eerste kwartaal.



De economische groei kwam in het eerste kwartaal uit op 1,1 procent, waar een groei van 2,0 procent was voorzien. In het vierde kwartaal groeide de Amerikaanse economie met 2,6 procent.



Volgens Capital Economics bevestigen de bbp-cijfers dat "de economische groei weliswaar vertraagt, maar nog niet instort", hoewel de economen rekenen op "een meer uitgesproken verzwakking binnenkort".



Volgens Capital Economics tonen de wekelijkse steunaanvragen, die lager uitkwamen dan verwacht, verder aan dat het misschien te vroeg is voor de Federal Reserve om te stoppen met het verhogen van de rente.



Dat geldt mogelijk ook voor de voor de Fed belangrijke inflatie-indicator die donderdag samen met de Amerikaanse groeicijfers werd gepubliceerd. In het eerste kwartaal kwam de PCE-inflatie uit op 4,9 procent, van 4,4 procent in het vierde kwartaal. Er was gerekend op een inflatie van 4,7 procent.



Vrijdag verschijnt de PCE-inflatie voor de maand maart. De Fed maakt volgende week zijn rentebesluit bekend.



Na het verschijnen van de groei- en inflatiedata donderdagmiddag is de kans op een renteverhoging van 25 basispunten volgende week gestegen van 72 naar 85 procent. De kans op nog een renteverhoging in juni is volgens de markt zo'n 25 procent. De kans op renteverlagingen later in het jaar is wat afgenomen.



Het muntpaar euro/dollar noteert donderdagmiddag 0,4 procent lager op 1,0997. De obligatierentes lopen ook op. De Amerikaanse tienjaarsrente stijgt 5 punten naar 3,50 procent. De tweejarige variant stijgt 10 punten naar 4,04 procent.

Bron: ABM Financial News