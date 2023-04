Lagere omzet bij Mastercard Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Mastercard heeft in het eerste kwartaal meer winst per aandeel geboekt dan verwacht. Dat bleek donderdag bij de resultaten van het creditcardbedrijf.



De nettowinst daalde met 10 procent van 2,6 miljard naar 2,4 miljard dollar, of van 2,68 tot 2,47 dollar per aandeel. Aangepast voor bijzondere posten bedroeg de winst afgelopen kwartaal 2,80 dollar tegen 2,74 dollar over het eerste kwartaal een jaar eerder Analisten rekenden volgens FactSet op 2,71 dollar.



De omzet steeg met 11 procent van 5,2 miljard naar 5,7 miljard dollar, terwijl de operationele kosten met 18 procent stegen van 2,2 miljard naar 2,6 miljard dollar.



Zonder bijzondere posten stegen de kosten met 10 procent.



De daarvoor aangepaste operationele marge verbeterde van 57,5 naar 58,2 procent. Bron: ABM Financial News

