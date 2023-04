Omzet Hasbro daalt minder hard Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Speelgoedmaker Hasbro heeft donderdag zoals verwacht een verlies geboekt over het eerste kwartaal, terwijl de omzet minder dan verwacht daalde. Het bedrijf boekte een nettoverlies van 22 miljoen dollar, tegen 61 miljoen dollar winst een jaar eerder. De omzet daalde van 1,16 miljard naar 1,00 miljard dollar. Dit was beter dan de consensusverwachting volgens FactSet van 877 miljoen dollar. De aangepaste winst per aandeel was 1 dollarcent, tegen 0,57 dollar een jaar eerder. Dit was nipt beter dan de 0,01 dollar verlies waar analisten op rekenden. "Het jaar is volgens planning begonnen, met het verlagen van voorraadniveaus en in voorbereiding op margegroei stelde CFO Deborah Thomas. Outlook Hasbro rekent nog steeds op een omzetdaling van enkele procenten dit jaar, in een "speelgoed en gamingmarkt die naar verwachting vlak tot krimpend is". Bron: ABM Financial News

