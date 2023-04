Futures Wall Street wijzen omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, terwijl beleggers een schier onafzienbare stroom bedrijfsresultaten moeten doorwaden.



Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,5 procent in het groen.



De stemming was positief na de beter dan verwachte resultaten van socialemedia-reus Meta Platforms woensdag nabeurs. Het aandeel steeg bijna 12 procent, nadat de winstdaling voor de eigenaar van Facebook in het eerste kwartaal lager uitviel dan verwacht. Met name Chinese adverteerders zorgden voor de hoger dan verwachte advertentie-inkomsten bij Meta, volgens online-broker Lynx.



"De zorgen rond de bankensector vertroebelen het risicolandschap", stelde TickMill Group. Met name First Republic Bank lijkt te moeten worden gered, na een recente koersval toen bij de kwartaalcijfers bleek dat bijna de helft van het spaargeld was weggehaald bij de bank.



Intussen wacht de markt nog op de renteverhoging van de Federal Reserve volgende week. Beleggers rekenen op 25 basispunten erbij.



Economisch nieuws is er donderdag over de wekelijkse steunaanvragen, een voorlopig groeicijfer voor het eerste kwartaal en de aanstaande woningverkopen.



De olieprijs was vrijwel stabiel na sterke dalingen in voorafgaande dagen. Een juni-future WTI ruwe olie werd 0,1 procent duurder op 74,39 dollar. Brent-olie kostte 77,83 dollar.



De euro/dollar noteerde op 1,1041. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,1037 op de borden.



Bedrijfsnieuws



eBay steeg 3 procent in de handel voorbeurs, nadat het marktplaatsbedrijf weer winst boekte en de verwachtingen overtrof.



Roku steeg ook 3 procent voorbeurs, nadat het verlies in het afgelopen kwartaal lager uitviel dan verwacht.



Meta stond procent hoger na het cijferrapport van woensdagavond.



Merck steeg 1,7 procent na een verhoging van de winstverwachting door het farmaciebedrijf.



Caterpillar presteerde veel beter dan verwacht en lijkt licht hoger te openen.



Onder andere Eli Lilly, Honeywell en Harley-Davidson publiceren ook voorbeurs de resultaten donderdag.



Slotstanden



Wall Street sloot woensdag verdeeld. De S&P 500 index sloot 0,4 procent lager op 4.055,99 punten, technologiebeurs Nasdaq klom 0,5 procent tot 11.845,35 punten en de Dow Jones-index daalde 0,7 procent tot 33.301,87 punten.

Bron: ABM Financial News