Caterpillar presteert veel beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Caterpillar heeft over het eerste kwartaal de winstverwachtingen van Wall Street ruimschoots gehaald. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse fabrikant van zwaar materieel als bulldozers.



Caterpillar boekte een aangepaste nettowinst van 4,91 dollar per aandeel op een omzet van 15,9 miljard dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een winst van 3,80 dollar per aandeel en op een omzet van 15,1 miljard dollar.



In dezelfde periode vorig jaar rapporteerde het bedrijf een winst van 2,88 dollar per aandeel op een omzet van 13,6 miljard dollar.



Het aandeel Caterpillar steeg donderdag in de elektronische handel voorbeurs 0,4 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.