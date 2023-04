Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag licht hoger in een markt die vooralsnog terughoudend reageert op het rumoer dat de Amerikaanse bank First Republic Bank omgeeft. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,2 procent op 464,22 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 15.823,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,4 procent met een stand van 7.495,61 punten. De Britse FTSE noteerde vlak op 7.850,81 punten. De stemming werd mede bepaald door de sterker dan verwachte resultaten van de Amerikaanse socialemedia-grootmacht Meta Platforms woensdag nabeurs. Er werden meer online-advertenties verkocht. De komende dagen zullen in de VS naar verwachting cruciaal zijn voor het lot van de First Republic Bank, aangezien de Amerikaanse overheid plannen evalueert om de noodlijdende regionale bank te redden. In de afgelopen week verloor het aandeel van de bank bijna 60 procent aan waarde. Het consumentenvertrouwen in de eurozone wees donderdag op een lichte verbetering, maar de vertrouwensindex noteerde nog altijd ver onder nul. Vanmiddag staan in de Verenigde Staten de wekelijkse steunaanvragen, groeicijfers en de aanstaande woningverkopen over maart op de agenda. Voor de steunaanvragen wordt een stijging naar 249.000 verwacht. Bestuurslid Fabio Panetta van de Europese Centrale Bank houdt vandaag een toespraak. Olie noteerde donderdag hoger. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het groen op 74,53 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 78,02 dollar werd betaald, een stijging van 0,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1054 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1037 op de borden.



Bedrijfsnieuws Deutsche Bank heeft in het eerste kwartaal de opbrengsten en winst zien stijgen. De koers van het aandeel noteerde 2,0 procent hoger. Unilever heeft in het eerste kwartaal van 2023 een onderliggende groei geboekt die flink boven de verwachtingen van analisten uitviel. De koers van het aandeel noteerde 1,7 procent hoger. Deutsche Boerse heeft een vrijwillig overnamebod uitgebracht op het Deense softwarebedrijf SimCorp ter waarde van 3,9 miljard euro. De koers van het aandeel noteerde 6,3 procent lager. Barclays heeft met zijn eerste kwartaalcijfers de verwachtingen overtroffen. De koers van het aandeel noteerde 4,6 procent hoger. Delivery Hero ziet de winstgevendheid dichterbij komen, nadat de omzet in het eerste kwartaal flink steeg. De koers van het aandeel noteerde 1,9 procent lager. Sanofi heeft zijn groeiverwachting voor het hele jaar gehandhaafd na een omzetstijging in het eerste kwartaal, gedreven door vaccins en speciale zorg. De koers van het aandeel noteerde 0,1 procent lager. Pernod Ricard verwacht een sterk vierde kwartaal van het lopende gebroken boekjaar, ondanks dat de autonome omzet in het derde kwartaal nog met 2 procent daalde. De koers van het aandeel noteerde 0,5 procent lager. RWE verwacht een aanzienlijke stijging van de winst over het eerste kwartaal. Dit meldde de Duitse energiegigant donderdagochtend op basis van voorlopige resultaten. De koers van het aandeel noteerde 3,1 procent hoger. Op de beurs van Parijs hadden de plussen in de hoofdgraadmeter meer overwicht dan de koerswinsten in Duitsland. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het groen. De S&P 500 index sloot woensdag 0,4 procent lager op 4.055,99 punten, technologiebeurs Nasdaq klom 0,5 procent tot 11.845,35 punten en de Dow Jones-index daalde 0,7 procent tot 33.301,87 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.