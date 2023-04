Damrak licht lager, forse koersdaling UMG na cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen noteren donderdag richting het einde van de ochtendhandel licht lager. De AEX index daalde 0,1 procent tot 749,10 punten, terwijl de AMX 0,4 procent inleverde op 920,28 punten en de Smallcaps-index 0,1 procent zakte tot 1.255,48 punten. De stemming werd mede bepaald door de sterker dan verwachte resultaten van de Amerikaanse socialemedia-grootmacht Meta Platforms woensdag nabeurs. Er werden meer online-advertenties verkocht. "Vooral Chinese retailers hebben het tij gekeerd voor Meta", stelde online-brokewr Lynx in een commentaar. Vandaag openen onder andere Amazon, Eli Lilly, Mastercard, Merck, AbbVie, Astrazeneca en T-Mobile hun boeken. Macro-economisch nieuws is er donderdag over het consumentenvertrouwen in de eurozone en in de namiddag over de Amerikaanse arbeidsmarkt, met de wekelijkse steunaanvragen, de woningmarkt, met de aanstaande woningverkopen in maart, en een voorlopig cijfer voor de economische groei in de Verenigde Staten in het eerste kwartaal. De olieprijs stond licht hoger na voorafgaande dalingen op zorgen over de mondiale vraag, na waarschuwende woorden van bedrijven zoals UPS. Een junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie daalde 0,7 procent tot 74,80 dollar. Ook Brent-olie werd 0,9 procent goedkoper en kostte 78,39 dollar.



De euro/dollar noteerde op 1,1052. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag was dit nog 1,1037. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter noteerden 10 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Unilever en ArcelorMitttal. Onder de hoofdaandelen won Unilever 1,6 procent na cijfers. Volgens ING werd het bedrijf geholpen door een ommekeer in de volumetrens. Besi leverde de aanvankelijke winst in en stond 0,6 procent lager op 81,22 euro, nadat Degroof Petercam, dat het koersdoel verhoogde van 60 naar 80 euro. Muziekbedrijf UMG daalde zelfs 5 procent na cijfers en was daarmee de grootste daler. Het bedrijf presteerde iets beter dan verwacht, volgens ING, dat ook wees op druk op de marges. In de AMX was Air France-KLM de uitblinker, mogelijk geholpen door positieve berichten van Amerikaanse luchtvaarders en een lagere benzineprijs. Het volatiele aandeel steeg 3 procent. Vastgoedfonds WDP daalde 4 procent na een ex-dividend notering.

Corbion stond ook onderaan met een verlies van 3,6 procent. Galapagos klom 1 procent. Het biotechbedrijf is gestart met zijn fase 3-studie naar zijn middel filgotinib voor de behandling van axiale spondyloarthritis. In de AScX won houtveredelaar Accsys 1,4 procent. Er waren geen opvallende dalers. Klantenservice-bedrijf Majorel stond 0,2 procent hoger op 29,00 euro, na de koerssprong in reactie op het overnamebod woensdag. Degroof Petercam ziet weinig kans op een hoger bod dan dat van 30,00 euro van Teleperformance, dat door de twee grote aandeelhouders wordt gesteund. Bron: ABM Financial News

