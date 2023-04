Valuta: euro trekt licht aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag met circa 1,1060 dollar nog iets hoger dan een dag eerder, in afwachting van Amerikaanse macrocijfers. Daarmee blijft het sentiment op de valutamarkt terughoudend in afwachting van rentegevoelige data. Het consumentenvertrouwen in de eurozone bleek donderdag te duiden op een lichte verbetering, maar de vertrouwensindex noteerde nog altijd ver onder nul. Vanmiddag staan in de Verenigde Staten de wekelijkse steunaanvragen, groeicijfers en de aanstaande woningverkopen over maart op de agenda. Voor de steunaanvragen wordt een stijging naar 249.000 verwacht. Bestuurslid Fabio Panetta van de Europese Centrale Bank houdt vandaag een toespraak. De euro steeg donderdag 0,1 procent tot 1,1053 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8864 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak op 1,2472 dollar. Bron: ABM Financial News

