Beursblik: weinig kans op hoger bod op Majorel

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De kans is klein dat er een hoger bod zal komen op Majorel dan het bod van 30,00 euro per aandeel van Teleperformance. Dit oordeelde Berenberg donderdag.



Majorel sprak vorig jaar al met mogelijke fusiepartners, met name Sitel, en daarom gelooft analist Wolfgang Specht dat de kans op een hoger bod klein is. Grote aandeelhouders Bertelsmann en Saham, die beide, 39,5 procent van de aandelen bezitten, hebben hun aandelen al definitief aangemeld onder het bod. Er lijken geen mededingingsproblemen te spelen in deze gefragmenteerde markt, dus de meeste andere aandeelhouders zullen ook wel akkoord gaan met de overname, denkt Berenberg. Berenberg heeft een koopadvies en koersdoel van 30,00 euro op Majorel. Het aandeel noteert donderdag iets onder het bod op 28,95 euro. Bron: ABM Financial News

