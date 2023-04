Beursblik: Universal presteert iets beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group heeft de omzet en de aangepaste EBITDA over het eerste kwartaal licht hoger dan verwacht zien uitkomen dan verwacht. Dit bleek donderdag uit een analyse van de resultaten door ING. ING zag de omzet met 2,4 procent en de EBITDA met 1,8 procent hoger uitvallen dan de consensus. ING wees op positieve ontwikkelingen in de omzet uit platen, de cd-verkopen in Japan en de fysieke omzet. Of deze ontwikkelingen doorzetten is volgens de bank nu niet te zeggen, ook gezien de brutomarges bij de fysieke verkoop onder druk staan. ING heeft een koopadvies op UMG met een koersdoel van 26,00 euro. Het aandeel UMG noteerde donderdag op een rood Damrak 5,6 procent lager op 19,85 euro. Bron: ABM Financial News

