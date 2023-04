Winstgevendheid Delivery Hero in zicht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Delivery Hero ziet de winstgevendheid dichterbij komen, nadat de omzet in het eerste kwartaal flink steeg. Dit bleek donderdag uit een kwartaalupdate van de maaltijdbezorger. In het eerste kwartaal steeg de transactiewaarde tot 11,2 miljard euro, tegen constante wisselkoersen een stijging met 2,1 procent. Dat bracht een aangepaste EBITDA met zich mee van 250 miljoen euro, 30 miljoen euro meer dan de maaltijdbezorger had verwacht. Delivery Hero verwacht voor het lopende boekjaar een groei van de brutotransactiewaarde van 5 tot 7 procent tegen constante wisselkoersen en verwacht dat die groei van kwartaal op kwartaal versnelt. Het bedrijf bevestigde de outlook voor de EBITDA-marge voor 2023 van 0,5 procent, met een marge van 1,0 procent in de tweede helft van het boekjaar. Verder wordt een vlakke kasstroom voorzien. CFO Emmanuel Thomassin sprak van een "veelbelovende" start van het tweede kwartaal. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.