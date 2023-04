London Stock Exchange boekt meer omzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) London Stock Exchange heeft in het eerste kwartaal meer inkomsten gerealiseerd op onderliggende basis, met groei in alle divisies. Dat maakte de Britse beursorganisatie donderdag bekend. De totale inkomsten stegen 7,5 procent tot 2,01 miljard pond, tegen constante wisselkoersen. Zonder het effect van de Russische invasie van Oekraïne, steeg het totale inkomen met 8 procent. Het bedrijf meldde dat de resultaten bij alle divisies positief waren. LSE herhaalde zijn verwachting van een 6 tot 8 procent groei van de totale inkomsten, ongeveer 750 miljoen pond aan investeringen en een EBITIDA-marge van ongeveer 48 procent.

Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.