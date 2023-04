Deutsche Boerse wil softwarebedrijf SimCorp overnemen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN) Deutsche Boerse heeft een vrijwillig overnamebod uitgebracht op het Deense softwarebedrijf SimCorp. ter waarde van 3,9 miljard euro. Dit werd donderdagochtend bekendgemaakt. Het bod van 735 Deense kroon per aandeel vertegenwoordigt een premie van 38,9 procent ten opzichte van de slotkoers op woensdag van 529 Deense kroon. De premie bedraagt 45,3 procent ten opzichte van de naar volume gewogen gemiddelde prijs over de afgelopen drie maanden van 505,73 kroon. Het bestuur van SimCorp. heeft unaniem besloten om het bod aan te bevelen bij aandeelhouders. Deutsche Boerse zei dat het een overbruggingsfaciliteit heeft verkregen om het bod te financieren. Bron: ABM Financial News

