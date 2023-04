Sanofi handhaaft groeiverwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sanofi heeft zijn groeiverwachting voor het hele jaar gehandhaafd na een omzetstijging in het eerste kwartaal, gedreven door vaccins en speciale zorg. Dat bleek uit de resultaten van het Franse bedrijf donderdag. Het Franse farmaciebedrijf voorziet in 2023 een lage enkelcijferige groei van de winst per aandeel, tegen constante wisselkoersen en zonder grote onvoorziene tegenvallers. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf 10,2 miljard euro omzet, tegen 9,7 miljard euro een jaar eerder. Dit was minder dan de 10,5 miljard euro waar analisten geraadpleegd door FactSet gemiddeld op rekenden. De nettowinst bleef stabiel op 2 miljard euro. Het nettoresultaat uit bedrijfsactiviteiten steeg echter van 2,4 miljard naar 2,7 miljard euro. Per aandeel was dit goed voor een stijging van 11 procent tot 2,16 euro. CEO Paul Hudson zei dat het allergiemedicijn Duxipent, een bestseller, dit jaar een omzet van 10 miljard kan gaan opbrengen. Bij de vaccins steeg de omzet 15 procent, door een herstel bij booster- en reisvaccins, en leveringen van Covid-19-vaccins in Europa. Bron: ABM Financial News

