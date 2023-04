Barclays handhaaft outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft met zijn eerste kwartaalcijfers de verwachtingen overtroffen. Dit kwam donderdag naar voren uit de cijferrapportage van de Britse bank. De bank boekte over het afgelopen kwartaal een winst vóór belastingen van 2,6 miljard pond, omgerekend circa 2,9 miljard euro, ten opzichte van 2,2 miljard pond een jaar eerder. Een door het bedrijf zelf samengestelde consensus onder analisten rekende op een winst van 2,2 miljard pond. De nettowinst steeg daarnaast op jaarbasis van 1,4 miljard naar 1,8 miljard. Analisten hielden rekening met een winst van 1,45 miljard pond. De omzet steeg van 6,50 miljard naar 7,24 miljard pond, hetgeen ook hoger was dan de verwachting vooraf van 6,79 miljard pond. Onder meer hogere rente-inkomsten bij Barclays UK en groeiende klantentegoeden lagen ten grondslag aan de aantrekkende cijfers. De bank sloot het kwartaal af met een common equity Tier 1-ratio, een belangrijke maatstaf voor de sterkte van de balans, van 13,6 procent, tegen 13,9 procent aan het einde van het vierde kwartaal. Barclays zei dat het op schema ligt om de in februari afgegeven outlook voor 2023 te halen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.