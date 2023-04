Pernod Ricard verwacht sterk vierde kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pernod Ricard verwacht een sterk vierde kwartaal van het lopende gebroken boekjaar, ondanks dat de autonome omzet in het derde kwartaal nog met 2 procent daalde. Dit bleek woensdag uit een bericht van het bedrijf. De drankenmaker verwacht voor het lopende vierde kwartaal een "zeer sterke" omzet op een vergelijkbare basis, ook geholpen door positieve wisselkoerseffecten. Concreet mikt Pernod voor het vierde kwartaal op een autonome groei van meer dan 10 procent van de winst uit terugkerende activiteiten. Over het derde kwartaal kwam de omzet uit op 2,4 miljard euro. In de eerste negen maanden van het boekjaar kwam de omzet uit op 9,5 miljard euro, een groei met 13 procent en autonoom met 8 procent. Positieve wisselkoerseffecten droegen 296 miljoen euro bij. De onderneming stelde een interim-dividend beschikbaar van 2,06 euro per aandeel Pernod Ricard. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.