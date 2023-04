Onderliggende groei Unilever flink hoger dan voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever heeft in het eerste kwartaal van 2023 een onderliggende groei geboekt die flink boven de verwachtingen van analisten uitviel. Dit bleek donderdag uit cijfers van de gigant in persoonlijke verzorging en voeding. Unilever zag de omzet in het eerste kwartaal met 7,0 procent stijgen tot 14,8 miljard euro. Het bedrijf profiteerde vooral van hogere prijzen. Unilever sprak van een prijsgroei van 10,7 procent. Analisten hielden rekening met een omzet van 14,2 miljard euro. Op onderliggende basis steeg de omzet met liefst 10,5 procent, waar analisten uitgingen van een groei met slechts 7,2 procent. Volumes hadden een negatieve impact van 0,2 procentpunt op de groei. De sterkste groei kwam van de divisie Personal Care, waar de omzet onderliggend met 12,7 procent groeide. De divisie droeg 3,4 miljard euro bij aan de omzet. Beauty & Wellbeing droeg 3,1 miljard euro bij, hetgeen goed was voor een onderliggende omzetgroei van 9,3 procent. Home Caree liet daarnaast een onderliggende omzetgroei van 10,2 procent zien op een omzet van 3,2 miljard euro. Nutrition en Ice Cream droegen respectievelijk 3,4 en 1,7 miljard euro bij. Aandeelhouders kunnen een stabiel kwartaaldividend tegemoet zien van 0,4268 euro per aandeel. Bovendien is Unilever gestart met het opkopen van eigen aandelen. De derde tranche van het inkoopprogramma van 750 miljoen euro zal in juli worden afgerond. Outlook Bij de vierde kwartaal- en jaarcijfers in februari zei Unilever voor 2023 te rekenen op een onderliggende omzetgroei die "ten minste" zou moeten uitkomen aan de bovenkant van de meerjarige bandbreedte van 3 tot 5 procent. Donderdag werd deze verwachting gehandhaafd. De groei zal daarbij vooral in de eerste jaarhelft liggen. Ook zal de kosteninflatie hoog blijven. Daardoor zal de operationele marge in de eerste zes maanden rond de 16 procent liggen. Unilever verwacht een bescheiden verbetering in de marges in heel 2023, waarbij de investeringen opnieuw hoger zullen zijn dan in het jaar ervoor. De marktconsensus rekent voor 2023 op een onderliggende omzetgroei van 5,1 procent. Bron: ABM Financial News

