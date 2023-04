AEX start Koningsdag vermoedelijk vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting licht lager van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursbel op een minimaal verlies van 0,1 procent.

Woensdag deed de AEX al een stap terug met een verlies van 0,8 procent op 749,60 punten. Wall Street koerste daarnaast verdeeld, na gemengd ontvangen kwartaalcijfers in combinatie met tegenvallende macro-economische data en hernieuwde zorgen over de Amerikaanse bankensector.

First Republic Bank koerste woensdagavond in New York 30 procent lager, na al een halvering van de koers een dag eerder. Maandag nabeurs maakte de bank naast beter dan verwachte cijfers bekend dat spaarders de afgelopen weken massaal geld hebben opgenomen. Daarmee is de onrust die de financiële markten in maart in zijn greep hield, weer even terug.

Vandaag voorbeurs rapporteerde Deutsche Bank, die in Europa door sommige beleggers als zwakke schakel wordt gezien, in Frankfurt eerste kwartaal cijfers.

In het afgelopen kwartaal realiseerde Deutsche Bank een stijging van de winst voor belastingen van 12 procent naar 1,9 miljard euro. De nettowinst steeg daarnaast met 8 procent naar 1,3 miljard euro. De bank benadrukte dat sprake was van de grootste kwartaalwinst in 10 jaar tijd. Analisten voorzagen juist een lichte daling van de winst.

Hoofdgraadmeter S&P 500 sloot woensdagavond in New York een half procent lager, terwijl techbeurs Nasdaq juist een half procent won, met dank aan vooral juichend ontvangen cijfers van Microsoft.

"Microsoft en Alphabet, twee bedrijven waarvan het lot steeds meer vervlochten lijkt omdat ze concurrerende AI-programma's aanbieden, lieten beide veerkracht zien met hoger dan verwachte winsten", zei analist Russ Mould van AJ Bell.

De stevige resultaten van de techgiganten Microsoft en Alphabet zijn goed voor het vertrouwen bij beleggers, volgens analist Dan Eye van Fort Pitt.

Woensdag nabeurs verraste Meta Platforms, moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, beleggers met een meevallende omzet en winst in het afgelopen kwartaal en een onverwacht sterke outlook. Het aandeel won in de elektronische handel nabeurs maar liefst bijna 12 procent.

De olieprijs daalde woensdagavond sterk, door zorgen over een zwakke mondiale vraag. De juni-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie daalde 3,6 procent tot 74,30 dollar op de New York Mercantile Exchange. Een flinke daling van de olievoorraden werd door de markt genegeerd.

In Azië komen de hoofdindices vanochtend amper van hun plaats.

Beleggers krijgen vandaag wederom een stroom aan bedrijfscijfers te verwerken, waaronder Merck, Amazon en Intel. Op het macro-economische vlak staan onder meer de aanstaande woningverkopen in de VS en de voorlopige economische groei in de VS in het afgelopen kwartaal op de agenda.

Bedrijfsnieuws

UMG boekte in het eerste kwartaal een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 261 miljoen euro, in vergelijking met 454 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De EBITDA-marge daalde van 20,6 procent in het eerste kwartaal vorig jaar naar 10,6 procent het afgelopen kwartaal. De daling is het gevolg van niet-contante op aandelen gebaseerde beloningskosten van 261 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2023. Op aangepaste basis kwam de EBITDA uit op 522 miljoen euro, tegen 455 miljoen euro vorig jaar.

Unibail haalde in de eerste drie maanden van 2022 voor 570 miljoen euro aan huur op, in vergelijking met 540 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De totale omzet steeg met 3,3 procent tot 758,8 miljoen euro, tegenover 734,5 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.

De aandeelhouders van BE Semiconductor Industries zijn woensdag akkoord gegaan met alle agendapunten, behalve met het beloningsverslag over 2022, dat geen meerderheid van de stemmen kreeg.

Galapagos is gestart met zijn fase 3-studie naar zijn middel filgotinib voor de behandling van axiale spondyloarthritis.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot woensdag 0,4 procent lager op 4.055,99 punten, technologiebeurs Nasdaq klom 0,5 procent tot 11.845,35 punten en de Dow Jones-index daalde 0,7 procent tot 33.301,87 punten.