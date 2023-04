Deutsche Bank boekt grootste kwartaalwinst sinds 2013 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft in het eerste kwartaal de opbrengsten en winst zien stijgen. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Duitse bank. In het afgelopen kwartaal realiseerde Deutsche Bank een stijging van de winst voor belastingen van 12 procent naar 1,9 miljard euro. De nettowinst steeg daarnaast met 8 procent naar 1,3 miljard euro. De bank benadrukte dat sprake was van de grootste kwartaalwinst in 10 jaar tijd. Analisten voorzagen juist een lichte daling van de winst. Teruglopende inkomsten bij de investeringstak werden ruimschoots gecompenseerd door hogere rente-inkomsten. De opbrengsten stegen daarnaast in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met vijf procent naar 7,7 miljard dollar. Topman Christian Sewing benadrukte in een toelichting dat de bank op weg is zijn voor 2025 gestelde doelen te bereiken of zelfs te overtreffen. Sewing stelde beleggers voor later dit jaar een inkoopprogramma van eigen aandelen in het vooruitzicht. CFO James von Moltk sprak verder van een "sterke en gediversifieerde depositobasis", zonder dit te specificeren. De tier 1-kapitaalratio bedroeg 13,6 procent, tegen 13,4 procent aan het einde van 2022. Om de tegenvallende resultaten bij de investeringstak te compenseren zal Deutsche Bank het personeelsbestand inkrimpen. Bron: ABM Financial News

