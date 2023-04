Europese beurzen openen naar verwachting licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een licht lagere opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 33 punten voor de Duitse DAX, een min van 24 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 19 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten woensdag lager na de verliezen op Wall Street dinsdag, ondanks herstel bij de technologie-aandelen woensdag.

"Gisteren daalden de Amerikaanse beurzen aanzienlijk na zwakke kwartaalcijfers en tegenvallende macro-economische data", stelde beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx, wijzend op het lagere Amerikaanse consumentenvertrouwen.

GE Healthcare, UPS en First Republic Bank brachten tegenvallende cijfers. De bank verloor zelfs de helft van de beurswaarde, nadat bleek dat veel klanten hun deposito's hadden weggehaald na het omvallen van Silicon Valley Bank.

Nabeurs waren Microsoft en Alphabet redders in de nood met positief ontvangen cijfers. Zij hielpen de Nasdaq woensdag aan winst. Woensdag zijn Boeing en Meta de grote Amerikaanse bedrijven die de aandacht trekken.



Europese banken, makers van luxegoederen en luchtvaart en defensie behoorden woensdag tot de dalende sectoren.

Economisch nieuws uit Europa was er over het Duitse consumentenvertrouwen, dat in mei sterker dan verwacht herstelde naar 25,7 negatief ten opzichte van de 29,3 negatief in april. De verwachting lag op 27,8 negatief.



Bedrijfsnieuws

Danone verhoogde de outlook, na een omzetstijging in het afgelopen kwartaal. Het aandeel sloot nauwelijks lager. Makers van luxegoederen zoals Kering, LVMH en EssilorLuxottica sloten wel duidelijk lager.

Autofabrikanten Daimler Truck en Volkswagen sloten hoger, evenals telecombedrijven Telefonica en Orange.

BE Semiconductor Industries zag de omzet iets teruglopen, conform de eigen outlook, maar de marge was hoger dan voorzien en voor het lopende tweede kwartaal wordt weer op een dubbelcijferige omzetgroei gerekend. Besi sloot maar liefst 8 procent hoger.

KPN boekte in het eerste kwartaal van 2023 meer winst dan verwacht en handhaafde de outlook voor heel het jaar. Het telecombedrijf sloot 0,7 procent hoger.

Bpost sloot juist 7 procent lager. Het postbedrijf trok dinsdag zijn winstverwachtingen voor dit jaar in, vanwege een onderzoek naar mogelijke overtredingen bij dienstverlening aan de overheid in België. De sombere berichten van sectorgenoot UPS dinsdag zullen ook niet hebben geholpen.

Het Franse Teleperformance heeft een bod van 30 euro per aandeel uitgebracht op klantenservice-specialist Majorel. Teleperformance sloot bijna 14 procent lager en Majorel steeg 38 procent in Amsterdam.

Euro STOXX 50 4.347,71 (-0,69%)

STOXX Europe 600 463,21 (+0,83%)

DAX 15.795,73 (-0,48%)

CAC 40 7.466,66 (-0,86%)

FTSE 100 7.852,64 (-0,49%)

SMI 11.364,91 (-1,29%)

AEX 749,60 (-0,77%)

BEL 20 3.795,60 (-0,79%)

FTSE MIB 27.107,51 (-0,54%)

IBEX 35 9.239,70 (+0,04%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag licht hoger.

De Amerikaanse beurzen sloten woensdag verdeeld, nadat resultaten van technologiereus Microsoft het sentiment steunden.

Een sterke uitstroom van deposito's bij First Republic Bank bleven het bredere sentiment bedrukken, hoewel het probleem vooralsnog niet bij andere banken zichtbaar lijkt. "De problemen bij First Republic Bank hebben zonder twijfel de zweren van maart weer geopend, met hernieuwde zorgen over het financiële systeem. De grote banken maakten een goede indruk, maar regionale banken liggen onder het vergrootglas", zei Russ Mould van AJ Bell.

Dinsdag sloot Wall Street lager nadat diverse bedrijven hun winstverwachtingen verlaagden. Nabeurs zorgden Microsoft en Alphabet voor opluchting, met goed ontvangen resultaten.



"Microsoft en Alphabet, twee bedrijven waarvan het lot steeds meer vervlochten lijkt omdat ze concurrerende AI-programma's aanbieden, lieten beide veerkracht zien met hoger dan verwachte winsten", zei Mould.

De mega-technologiebedrijven hebben dit jaar de rally van de aandelenkoersen aangevoerd. De stevige resultaten van Microsoft en Alphabet zijn goed voor het vertrouwen bij beleggers, volgens Dan Eye van Fort Pitt.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS steeg vorige week met 3,7 procent en de nieuwe orders voor duurzame goederen stegen in maart meer dan verwacht. Het Amerikaanse handelstekort kromp tot het laagste niveau on vier maanden.

Bedrijfsnieuws

Boeing zei dat een nieuw productieprobleem met zijn geplaagde model 737 MAX, de financiële vooruitzichten niet zal verstoren. De vliegtuigbouwer liet de omzet met 289 procent stijgen tot een sterker dan verwachte 17,9 miljard euro. Het verlies daalde tot 425 miljoen dollar, van 1,2 miljard dollar een jaar eerder. Het aandeel sloot licht hoger.

Alphabet leverde de winst die dinsdag nabeurs werd geboekt in en sloot 0,1 procent lager. Het moederbedrijf van Google boekte meer omzet in het afgelopen kwartaal, dankzij meevallende reclame-inkomsten bij de zoekmachine en groei in de cloud, terwijl de winst daalde.

Microsoft steeg 7 procent na een hogere omzet en winst in het kwartaal, hoewel zorgen over de economie de vraag van bedrijven naar de software en clouddiensten drukte.

Texas Instruments heeft in het vierde kwartaal de winst minder zien dalen dan verwacht, hoewel de vraag naar halfgeleiders afnam, behalve in de auto-industrie. Het aandeel daalde 3 procent.

Visa heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten behaald die ook beter waren dan verwacht. Het aandeel daalde 0,6 procent.

Nabeurs publiceerden Meta en Roku cijfers die positief ontvangen werden.

S&P 500 index 4.055,99 (-0,38%)

Dow Jones index 33.301,87 (-0,68%)

Nasdaq Composite 11.854,35 (+0,47%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag overwegend vlak.

Nikkei 225 28.407,96(-0,0%)

Shanghai Composite 3.271,06 (+0,2%)

Hang Seng 19.749,24 (-0,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1052. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1037 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1047 op de borden.

USD/JPY Yen 133,72

EUR/USD Euro 1,1052

EUR/JPY Yen 147,73

MACRO-AGENDA:

08:45 Consumentenvertrouwen - April (Fra)

11:00 Consumentenvertrouwen - April def. (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Maart (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

007:00 BASF - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Delivery Hero - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Bank - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 HelloFresh - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 TotalEnergies -Cijfers eerste kwartaal (Fra)

13:00 AbbVie - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Caterpillar - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Eli Lilly - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Harley-Davidson - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Honeywell - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Mastercard - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Merck - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Amazon.com - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Intel - Cijfers eerste kwartaal VS)