Roku trekt meer klanten

(ABM FN-Dow Jones) Roku heeft in het eerste kwartaal meer nieuwe kijkers aangetrokken dan verwacht. Dat bleek woensdag nabeurs uit de cijfers van het Amerikaanse videostreamingplatform. Het aandeel steeg in de elektronische handel nabeurs. Roku kreeg er 1,6 miljoen nieuwe actieve accounts bij in het kwartaal, wat het totaal op 71,6 miljoen bracht. De groei was sterker dan de 1,14 miljoen die analisten gemiddeld voorspelden. Ook de resultaten en omzet waren sterker dan verwacht. Het nettoresultaat was een verlies per aandeel van 1,38 dollar, op een omzet van 741 miljoen dollar. Analisten voorzagen 1,47 dollar verlies op een omzet van 708 miljoen dollar. Een jaar eerder was de omzet nog 734 miljoen dollar en het verlies 0,19 dollar per aandeel. Het aandeel steeg 3 procent in de handel nabeurs, nadat het in de reguliere handel 2 procent lager was gesloten. Bron: ABM Financial News

