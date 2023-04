Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is woensdag lager gesloten, na zorgen over zwakkere vraag. De juni-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie daalde 3,6 procent tot 74,30 dollar op de New York Mercantile Exchange. "Onder 80 dollar per vat lijkt de olieprijs op weg om de recente dieptepunten opnieuw te testen", zei Michael Hewson van CMC Markets. "Toch zal het waarschijnlijk niet al te lang duren voordat OPEC+ het vergezicht opent naar nieuwe productieverlagingen, als de vooruitzichten voor de vraag naar olie te zwak zijn", aldus Hewson. De wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden, die met 5 miljoen vaten daalden, zouden normaal gesproken "extreem positief" zijn voor en hogere olieprijs, "als er geen zorgen over de bankensector waren geweest", zei Phil Flynn van Price Futures Group. De vraag naar benzine steeg sterk en de aanvoer is oncomfortabel krap, volgens Flynn, Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.