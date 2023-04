Wall Street verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden woensdagavond verdeeld, nadat resultaten van technologiereus Microsoft het sentiment steunden.

De S&P 500 index stond 0,3 procent lager op 4.060 punten, technologiebeurs Nasdaq klom 0,7 procent tot 11.879 punten en de Dow Jones-index daalde 0,6 procent tot 33.345 punten.

Een sterke uitstroom van deposito's bij First Republic Bank bleven het bredere sentiment bedrukken, hoewel het probleem vooralsnog niet bij andere banken zichtbaar lijkt. "De problemen bij First Republic Bank hebben zonder twijfel de zweren van maart weer geopend, met hernieuwde zorgen over het financiële systeem. De grote banken maakten een goede indruik, maar regionale banken liggen onder het vergrootglas", zei Russ Mould van AJ Bell.

Dinsdag sloot Wall Street lager nadat diverse bedrijven hun winstverwachtingen verlaagden. Nabeurs zorgden Microsoft en Alphabet voor opluchting, met goed ontvangen resultaten.



"Microsoft en Alphabet, twee bedrijven waarvan het lot steeds meer vervlochten lijkt omdat ze concurrerende AI-programma's aanbieden, lieten beide veerkracht zien met hoger dan verwachte winsten", zei Mould.

De mega-technologiebedrijven hebben dit jaar de rally van de aandelenkoersen aangevoerd. De stevige resultaten van Microsoft en Alphabet zijn goed voor het vertrouwen bij beleggers, volgens Dan Eye van Fort Pitt.

Woensdag nabeurs zullen Meta, eigenaar van Facebook, maar ook Boeing, Qualcomm, Roku en eBay de aandacht op zich vestigen.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS steeg vorige week met 3,7 procent en de nieuwe orders voor duurzame goederen stegen in maart meer dan verwacht. De olievoorraden daalden afgelopen week juist fors, bleek woensdag. Het Amerikaanse handeltekort kromp tot het laagste niveau on vier maanden.

De euro/dollar noteerde op 1,1036. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0970 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0972 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 0,6 procent lager.

Bedrijfsnieuws

Boeing zei dat een nieuw productieprobleem met zijn geplaagde model 737 MAX, de financiële vooruitzichten niet zal verstoren. De vliegtuigbouwer liet de omzet met 289 procent stijgen tot een sterker dan verwachte 17,9 miljard euro. Het verlies daalde tot 425 miljoen dollar, van 1,2 miljard dollar een jaar eerder. Het aandeel steeg 2 procent.

Alphabet leverde de winst die dinsdag nabeurs werd geboekt in en stond licht lager. Het moederbedrijf van Google boekte meer omzet in het afgelopen kwartaal, dankzij meevallende reclame-inkomsten bij de zoekmachine en groei in de cloud, terwijl de winst daalde. Ge

Microsoft steeg 7 procent na een hogere omzet en winst in het kwartaal, hoewel zorgen over de economie de vraag van bedrijven naar de software en clouddiensten drukte.

Texas Instruments heeft in het vierde kwartaal de winst minder zien dalen dan verwacht, hoewel de vraag naar halfgeleiders afnam, behalve in de auto-industrie. Het aandeel daalde 2 procent.

Visa heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten behaald die ook beter waren dan verwacht. Het aandeel daalde licht.