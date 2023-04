Europese beurzen sluiten lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten na de verliezen op Wall Street dinsdag, ondanks herstel bij de technologie-aandelen woensdag. De brede STOXX Europe 600 index eindigde 0,9 procent lager op 463,04 punten. De Duitse DAX daalde 0,5 procent naar 15.795,73 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,9 procent tot 7.466,66 punten. De Britse FTSE daalde 0,5 procent naar 7.852,64 punten. "Gisteren daalden de Amerikaanse beurzen aanzienlijk na zwakke kwartaalcijfers en tegenvallende macro-economische data", stelde beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx, wijzend op het lagere Amerikaanse consumentenvertrouwen. GE Healthcare, UPS en First Republic Bank brachten tegenvallende cijfers. De bank verloor zelfs de helft van de beurswaarde, nadat bleek dat veel klanten hun deposito's hadden weggehaald na het omvallen van Silicon Valley Bank. Nabeurs waren Microsoft en Alphabet redders in de nood met positief ontvangen cijfers. Zij hielpen de Nasdaq woensdag aan winst. Woensdag zijn Boeing en Meta de grote Amerikaanse bedrijven die de aandacht trekken.



Europese banken, makers van luxegoederen en luchtvaart en defensie behoorden woensdag tot de dalende sectoren. Economisch nieuws uit Europa was er over het Duitse consumentenvertrouwen, dat in mei sterker dan verwacht herstelde naar 25,7 negatief ten opzichte van de 29,3 negatief in april. De verwachting lag op 27,8 negatief. De Amerikaanse orders voor duurzame goederen stegen in maart ruim 3 procent, waar een half procent was voorzien, na een kleine daling in februari. De wekelijkse olievoorraden lieten een forse daling zien met 5 miljoen vaten. De olieprijs daalde 1 procent. De euro/dollar sterkte weer aan na een dip op dinsdag en noteerde op 1,1047. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1020 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0976 op de borden.



Bedrijfsnieuws Danone verhoogde de outlook, na een omzetstijging in het afgelopen kwartaal. Het aandeel sloot nauwelijks lager. Makers van luxegoederen zoals Kering, LVMH en EssilorLuxottica sloten wel duidelijk lager. Autofabrikanten Daimler Truck en Volkswagen sloten hoger, evenals telecombedrijven Telefonica en Orange. BE Semiconductor Industries zag de omzet iets teruglopen, conform de eigen outlook, maar de marge was hoger dan voorzien en voor het lopende tweede kwartaal wordt weer op een dubbelcijferige omzetgroei gerekend. Besi sloot maar liefst 8 procent hoger. KPN boekte in het eerste kwartaal van 2023 meer winst dan verwacht en handhaafde de outlook voor heel het jaar. Het telecombedrijf sloot 0,7 procent hoger. Bpost sloot juist 7 procent lager. Het postbedrijf trok dinsdag zijn winstverwachtingen voor dit jaar in, vanwege een onderzoek naar mogelijke overtredingen bij dienstverlening aan de overheid in België. De sombere berichten van sectorgenoot UPS dinsdag zullen ook niet hebben geholpen. Het Franse Teleperformance heeft een bod van 30 euro per aandeel uitgebracht op klantenservice-specialist Majorel. Teleperformance sloot bijna 14 procent lager en Majorel steeg 38 procent in Amsterdam. Tussenstand Wall Street De Amerikaanse beurzen stonden woensdagavond verdeeld. De S&P500-index steeg 0,3 procent tot 4.083 punten. De Dow Jones-index stond licht lager en technologie-index Nasdaq klom 1,2 procent. Bron: ABM Financial News

