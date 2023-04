Aandeelhouders Besi protesteren tegen beloningsverslag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van BE Semiconductor Industries zijn woensdag akkoord gegaan met alle agendapunten, behalve met het beloningsverslag over 2022, dat geen meerderheid van de stemmen kreeg. Dat meldde het bedrijf na de jaarvergadering. Voor het afgestemde agendapunt hadden de aandeelhouders slechts een adviserende stem. Het nieuwe beloningsbeleid voor 2024 werd goedgekeurd met de benodigde meerderheid van meer dan 75 procent. Ook werd Richard Norbruis goedgekeurd als commissaris. Hij zal voorzitter worden. Het dividend van 2,85 euro per aandeel zal in contanten worden uitgekeerd. De ex-dividend datum is 28 april. Bron: ABM Financial News

