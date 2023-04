Unibail-Rodamco-Westfield profiteert van hogere huren

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt, gesteund door hogere huurinkomsten, en handhaafde zijn winstverwachting. Dit bleek woensdag nabeurs uit een trading update van het vastgoedconcern.

"De aanhoudende groei van de huurinkomsten in het eerste kwartaal van 2023 in alle divisies, toont de de sterke operationele prestaties van ons bedrijf en de effectieve afdekking tegen inflatie", zei CEO Jean-Marie Tritant.

Unibail haalde in de eerste drie maanden van 2022 voor 570 miljoen euro aan huur op, in vergelijking met 540 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.

De totale omzet steeg met 3,3 procent tot 758,8 miljoen euro, tegenover 734,5 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.

De leegstand bedroeg volgens de EPRA-maatstaf 7,2 procent per eind maart 2023, wat 30 basispunten lager is dan eind eerste kwartaal 2022 en 70 basispunten hoger is dan eind 2022.

Outlook

Het concern handhaafde de verwachting voor het hele boekjaar van een aangepast terugkerende winst per aandeel van 9,30 tot 9,50 euro per aandeel. In die verwachting wordt een ernstige verslechtering van het macro-economische of geopolitieke klimaat niet voorzien.