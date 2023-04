AEX lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn woensdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 0,8 procent tot 749,60 punten, terwijl de AMX een winst van 0,1 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 2,5 procent.

Het Damrak volgde daarmee Wall Street, dat fors lager sloot na tegenvallende kwartaalcijfers, in combinatie met tegenvallende macro-economische data en hernieuwde zorgen over de Amerikaanse bankensector.

"Het voedt de angst voor een nieuwe bankencrisis in de VS. Daar zijn wij echter niet van overtuigd en achten het waarschijnlijker dat het beperkt zal blijven tot een aantal individuele gevallen", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek woensdag dat de Nederlandse detailhandel in maart op jaarbasis 4,1 procent meer heeft omgezet, terwijl de afzetprijzen in de Nederlandse industrie in maart opnieuw minder hard zijn gestegen. De afzetprijzen stegen op jaarbasis met 1,9 procent, tegen 8,3 procent in februari.

Het consumentenvertrouwen in Duitsland herstelde enigszins in mei. De vertrouwensindex kwam uit op 25,7 negatief tegen 29,3 negatief voor april.

In de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 3,7 procent. De marktindex steeg van 209,2 tot 216,9.

De nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS zijn in maart meer gestegen dan verwacht. De orders namen op maandbasis met 3,2 procent toe. Er was vooraf door economen gerekend op een stijging van 0,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1048. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0970 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0972 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 0,2 procent lager. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald/gestegen.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 8 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Besi met een winst van 8,0 procent. KPN wist er een kleine winst uit te persen na cijfers. De resultaten waren volgens Degroof conform verwachting. Het aandeel steeg 0,7 procent.

ASMI verloor 7,5 procent. Het bedrijf waarschuwde dinsdag dat de jaaromzet minder hard zal groeien dan eerder voorzien, na een sterk eerste kwartaal, zo oordeelde Jefferies. Degroof Petercam zag reden het koersdoel te verlagen van 410,00 naar 390,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

ArcelorMittal won 1,4 procent, ABN AMRO steeg 1,4 procent, terwijl IMCD 4,0 procent verloor.

In de AMX gingen de handen op elkaar voor cijfers van Vopak en Fugro. Fugro steeg 3,2 procent. Vopak won 1,9 procent. "Het momentum bij Vopak is sterker dan verwacht", oordeelde ING, die de cijfers van Fugro dan weer beter dan verwacht noemde.

Majorel schoot 38,2 procent omhoog tot 29,00 euro. Het Franse Teleperformance deed een bod van 30 euro per aandeel op het bedrijf. PostNL won 1,3 procent, terwijl Azerion met een verlies van 6,2 procent hekkensluiter was van de AScX.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent hoger op 4.082,95 punten. De Dow Jones index noteerde vlak en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,2 procent in het groen.