Video: cijfers Besi verrassen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Besi over het eerste kwartaal verrassen. Dit zei analist Jos Versteeg van Insinger Gilissen woensdag voor de camera van ABM Financial News. De cijfers verrassen met name omdat het bedrijf actief is in het meest cyclische deel van de markt, de zogenaamde back-end, zei Versteeg. Bovendien, voor het lopende kwartaal verwacht Besi een groei van circa 20 procent. Daarmee is volgens Versteeg alles gezegd. Het lijkt alsof Besi de malaise in de sector alweer achter zich heeft gelaten. De analist blijft dan ook enthousiast over het concern en herhaalt zijn positieve opinie op het bedrijf. Klik hier voor: cijfers Besi verrassen Bron: ABM Financial News

