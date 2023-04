Video: bedrijfswinsten houden inflatie hoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aanhoudend hoge inflatie is een groot gevaar voor het monetaire beleid dat de Europese Centrale bank zal gaan voeren. Dit zei Chief investment strategist Lukas Daalder van BlackRock Nederland voor de camera van ABM Financial News. Met een grafiek laat de strateeg zien hoe de inflatie in Europa wordt veroorzaakt door verschillende bronnen. "Het is duidelijk dat de winstbijdrage aan de inflatie de afgelopen kwartalen behoorlijk is opgelopen", zei Daalder. "Anders gezegd: Het is niet zozeer dat bedrijven inflatie van inkoopprijzen ervaren en die doorgeven aan consumenten, nee, ze ervaren inflatie maar verhogen vervolgens hun marges om zelf te profiteren van de inflatie", voegde hij toe. De keerzijde is volgens Daalder dat als de lonen ook nog eens behoorlijk oplopen, dit niet goed kan gaan, aangezien de inflatie dan heel hoog blijft. Dit kan de ECB dwingen om de rente verder te verhogen wat de aandelenmarkten onder druk zal zetten. Volgens de strateeg is er wat dat betreft weinig reden is om vrolijk over te zijn. Klik hier voor: bedrijfswinsten houden inflatie hoog Bron: ABM Financial News

