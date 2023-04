Wall Street koerst af op hogere opening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen woensdag af op een hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,2 procent in het groen. Wall Street trekt zich woensdag op aan de sterke winstrapporten van Microsoft en Alphabet nabeurs, nadat Wall Street dinsdag nog fors lager sloot vanwege zwakke kwartaalcijfers. De optimistische resultaten zijn volgens marktvolgers een zeldzaam positief teken voor IT-uitgaven, nu het cijferseizoen van de grote techfondsen op gang komt. "Ik denk dat kwartaalcijfers echt het beste excuus zijn voor de terugval van [dinsdag]", zie marktanalist Timothy Chubb van Girard. "We hebben een aanzienlijk aantal lagere winstherzieningen gezien in dit cijferseizoen", voegde hij toe. Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 3,7 procent. De marktindex steeg van 209,2 tot 216,9. De nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS zijn in maart meer gestegen dan verwacht. De orders namen op maandbasis met 3,2 procent toe. Er was vooraf door economen gerekend op een stijging van 0,5 procent. Later op de dag volgen de wekelijkse olievoorraden. De euro/dollar noteerde op 1,1047. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0970 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0972 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 0,6 procent lager. Bedrijfsnieuws Boeing zei dat een nieuw productieprobleem met zijn geplaagde model 737 MAX, de algehele financiële vooruitzichten van de vliegtuigbouwer voor het jaar niet zal verstoren. Boeing boekte het afgelopen kwartaal een 28 procent hogere omzet van 17,9 miljard euro, waarmee het concern de verwachtingen van analisten overtrof. Het kwartaalverlies daalde tot 425 miljoen dollar, tegen een verlies van 1,2 miljard dollar een jaar eerder. Het aandeel steeg voorbeurs 2,9 procent. Alphabet steeg voorbeurs 0,4 procent. Alphabet heeft meer omzet geboekt in het afgelopen kwartaal, dankzij meevallende reclame-inkomsten bij de zoekmachine Google en groei in de cloud, terwijl de winst daalde. Microsoft noteerde voorbeurs 8,1 procent hoger. Microsoft heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst geboekt, hoewel zorgen over de economie de vraag van bedrijven naar de software en clouddiensten drukte. Texas Instruments heeft in het vierde kwartaal de winst minder zien dalen dan verwacht, hoewel de vraag naar halfgeleiders afnam, behalve in de auto-industrie. Het aandeel steeg voorbeurs 0,4 procent. Visa heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten behaald die ook beter waren dan verwacht. Het aandeel noteerde voorbeurs 1,6 procent hoger. Boeing publiceert woensdag voorbeurs kwartaalcijfers. Nabeurs is Meta Platforms aan de beurt. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag 1,6 procent lager op 4.071,63 punten. De Dow Jones index eindigde 1,0 procent in het rood op 33.530,83 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 2,0 procent tot 11.799,16 punten. Bron: ABM Financial News

