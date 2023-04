Boeing handhaaft outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Boeing zei dat een nieuw productieprobleem met zijn geplaagde model 737 MAX, de algehele financiële vooruitzichten van de vliegtuigbouwer voor het jaar niet zal verstoren. Dit meldde het concern woensdag tijdens de publicatie van zijn kwartaalcijfer. Boeing boekte het afgelopen kwartaal een 28 procent hogere omzet van 17,9 miljard euro, waarmee het concern de verwachtingen van analisten overtrof. Het kwartaalverlies daalde tot 425 miljoen dollar, ofwel 0,69 dollar per aandeel, in vergelijking met een verlies van 1,2 miljard dollar, ofwel 2,06 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. Boeing zei dat het in het eerste kwartaal 130 commerciële vliegtuigen heeft afgeleverd. Begin april maakte Boeing bekend opnieuw problemen te hebben met zijn geplaagde model 737 MAX, waardoor de geplande levering van het model aan luchtvaartmaatschappijen in de zomer vertraging oploopt. Het concern meldde dat het van plan is de productie later dit jaar te verhogen tot 38 jets per maand, van de huidige 31 jets per maand. Het aandeel Boeing noteerde woensdag in de elektronische handel voorbeurs 3,6 procent hoger. Bron: ABM Financial News

