Video: geen reden tot zorg bij ASMI

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hoewel de resultaten van ASMI over het eerste kwartaal op weinig enthousiasme konden rekenen, is er volgens analist Jos Versteeg van Insinger Gilissen geen reden tot zorg. Dit zei hij woensdag voor de camera van ABM Financial News. De cijfers an sich waren volgens de analist hartstikke goed. De pijn zat'm in de waarschuwing voor de tweede helft van het jaar. "Maar, zo erg is het allemaal niet. Wij verwachten dat de situatie zich in de loop van volgend jaar of misschien wel aan het begin van volgend jaar zal verbeteren", zei Versteeg. InsingerGilissen hanteert voor ASMI een koersdoel van 450 euro met een Overwogen advies. Klik hier voor: geen reden tot zorg bij ASMI Bron: ABM Financial News

