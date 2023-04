Beursblik: resultaten DSM in eerste kwartaal onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft het afgelopen kwartaal een fors lagere aangepaste EBITDA geboekt op een lagere omzet. Dit is de verwachting van door Vara Research vooraf geraadpleegde analisten. Veertien door Vara Research geraadpleegde analisten rekenen op een aangepaste EBITDA van 280 miljoen euro, in vergelijking met 487 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet wordt geraamd 2,0 miljard euro, tegenover 2,6 miljard euro in het eerste kwartaal van 2022. Over heel 2023 wordt een aangepaste EBITDA verwacht 1,3 miljard euro op een omzet van 8,6 miljard euro. In 2022 boekte DSM een aangepaste EBITDA van 1,4 miljard euro op een omzet van 8,4 miljard euro. DSM gaf voor 2023 nog geen outlook af en zei dat te zullen doen zodra de fusie met Firmenich is afgerond. Op 20 april werd de transactie afgerond. Op 17 april was 88,6 procent van de aandelen DSM aangemeld onder de bieding. Daarmee is de minimale aanmelding voor het bod gehaald. De resterende aandelen kunnen tussen 18 april en 28 april alsnog worden aangemeld. Als daarmee het aanmeldingspercentage stijgt naar minimaal 95 procent, zal er een uitrookprocedure worden gestart om ook de laatste aandelen in handen te krijgen. JPMorgan sprak van een nieuwe belangrijke mijlpaal in de transformatie van DSM, maar de "winstvooruitzichten op korte termijn blijven onzeker gezien de grillige vraagontwikkeling en de zwakkere vitamineprijzen, die momenteel ver onder het gemiddelde van het eerste kwartaal van 2013 liggen", aldus analisten van de bank. JPMorgan heeft voor DSM-Firmenich een koersdoel van 130 euro met een Neutraal advies. DSM publiceert op 2 mei een trading update. Het aandeel DSM-Firmenich noteert woensdag 1,4 procent lager op 118,020 euro. Bron: ABM Financial News

