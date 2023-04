WDP biedt keuzedividend aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) Vastgoedbedrijf WDP heeft van de aandeelhoudersvergadering woensdag akkoord gekregen voor het voorstel tot een keuzedividend over 2022. Dit maakte de onderneming na afloop van de vergadering woensdag bekend. Dit betekent dat de aandeelhouders van WDP kunnen kiezen uit een stockdividend, een uitbetaling in contanten of een combinatie van deze twee. In het geval van een stockdividend zijn de nieuwe aandelen WDP per 1 januari van 2023 winstgerechtigd, zodat het eerste dividend betaalbaar zal zijn in het tweede kwartaal van 2024. Het dividendvoorstel over 2022 ligt bij WDP op 1,00 euro per aandeel WDP. Aangezien de nieuwe aandelen dividendgerechtigd zijn vanaf 1 januari 2023, werd vervolgens het brutodividend van 1,00 euro voor het boekjaar 2022 afgetrokken, wat leidt tot een gecorrigeerde gemiddelde beurskoers van 26,42 euro. De uiteindelijke uitgifteprijs bedraagt 24,50 euro per aandeel. Gebaseerd op de slotkoers van gisteren 25 april 2023 (met name 27,28 euro) verminderd met het

brutodividend, houdt de uitgifteprijs van 24,50 euro per aandeel een korting van 6,8% in. De referentieaandeelhouder van WDP, de familie Jos De Pauw, heeft WDP laten weten dat zij de intentie heeft om voor het totaal van haar participatie in WDP deel te nemen aan het voorgestelde keuzedividend, aldus WDP woensdag. Bron: ABM Financial News

