Valuta: euro stabiel na korte dip

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond 1,1040 dollar na een tussentijds uitstapje naar 1,0968 dollar, het laagste punt van de dag in de markt die in wezen niet anders is dan dinsdag. "Dat betekent dat de markt wacht op rentenieuws", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "De beweging van de euro lijkt wel te duiden op een zoektocht naar een nieuwe top, ergens rond 1,1050 dollar. Rabobank acht een terugval naar 1,07 dollar in de komende drie maanden echter waarschijnlijker. Dit zou evenwel een beperktere daling zijn ten opzichte van de 1,05 dollar, waar Rabobank eerder rekening mee hield.



De Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, heeft dinsdag gewaarschuwd voor de gevolgen als het Amerikaanse Congres er niet in slaagt het schuldplafond te verhogen. Volgens Yellen leidt dat tot wanbetalingen, omdat de Amerikaanse overheid schulden niet kan aflossen. Ook zou de rente omhoog gaan en jarenlang hoog blijven. Het Duitse consumentenvertrouwen voor mei verbeterde naar 25,7 negatief ten opzichte van de 29,3 negatief in april. De verwachting lag op 27,8 negatief. In de Verenigde Staten staan voor vanmiddag de orders voor duurzame goederen over maart en de wekelijkse olievoorraden op de agenda. De euro noteerde woensdag 0,7 procent hoger op 1,1050 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8852 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,6 procent tot 1,2483 dollar. Bron: ABM Financial News

