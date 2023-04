ASMI onderuit in rode AEX, cijfers Besi beter ontvangen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,7 procent tot 750,56 punten. Daarmee trad de Amsterdamse beurs in het voetspoor van Wall Street, dat dinsdagavond nog een flinke stap terug deed. "Gisteren daalden de Amerikaanse beurzen aanzienlijk na de bekendmaking van zwakke kwartaalcijfers, gecombineerd met tegenvallende macro-economische data", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx, onder meer wijzend op een afname van het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Onder meer GE Healthcare, UPS en First Republic Bank kwamen volgens Lynx met tegenvallende cijfers. De laatstgenoemde bank verloor zelfs de helft van haar beurswaarde, nadat bleek dat veel klanten hun geld van de bank haalden. Alphabet en Microsoft konden juist wel overtuigen met cijfers, zo stelde de expert van Lynx. Later vandaag gaat de aandacht vooral uit naar de resultaten van Meta. In Amsterdam werden de bedrijfsresultaten vanochtend verdeeld ontvangen. ASMI gaf veel terrein prijs op de beurs, terwijl KPN en Besi licht stegen. Fugro en Vopak boekten wel duidelijke koerswinsten. "Zorgen over de economische verwachtingen drukken op het sentiment", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, ook wijzend op een scherpte terugval van de olieprijs op dinsdag. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1042. De olieprijzen noteerden tot 0,9 procent hoger. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg Prosus 2,1 en Shell 0,9 procent. ASMI verloor juist 8,6 procent op 315,15 euro. ASM International waarschuwde dinsdag dat de jaaromzet minder hard zal groeien dan eerder voorzien, na een sterk eerste kwartaal, zo oordeelde Jefferies. Degroof Petercam zag reden het koersdoel te verlagen van 410,00 naar 390,00 euro bij handhaving van het koopadvies. De cijfers van Besi werden beter verteerd. Het aandeel steeg 0,4 procent. KPN wist er een kleine winst uit te persen na cijfers. De resultaten waren volgens Degroof conform verwachting. Het aandeel steeg 0,8 procent. In de AMX gingen de handen op elkaar voor cijfers van Vopak en Fugro. De aandelen stegen tot 3,0 procent. "Het momentum bij Vopak is sterker dan verwacht", oordeelde ING, die de cijfers van Fugro dan weer beter dan verwacht noemde. Arcadis verloor juist 1,7 procent en Air France-KLM verloor 1,9 procent. Sif daalde onder de kleinere aandelen 3,0 procent. Majorel schoot 38,4 procent omhoog tot 29,00 euro. Het Franse Teleperformance deed een bod van 30 euro per aandeel op het bedrijf. PostNL won 3,6 procent. Bron: ABM Financial News

