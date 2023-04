Omzet Orange trekt aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Orange heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet zien aantrekken, terwijl de outlook voor 2023 werd gehandhaafd. Dit bleek woensdag uit cijfers. De omzet steeg in het eerste kwartaal tot 10,62 miljard euro vergeleken met 10,58 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee voldeed Orange aan de consensus, die uitging van 10,6 miljard euro. Op vergelijkbare basis steeg de omzet van Orange met 1,3 procent, waarbij de groei van de activiteiten in Afrika en het Midden-Oosten een daling in Frankrijk compenseerde. De EBITDA daalde echter van 2,62 naar 2,59 miljard euro. Het Franse telecombedrijf verwacht in de komende kwartalen te profiteren van prijsverhogingen die begin 2023 werden ingevoerd. Voor heel 2023 zei Orange nog steeds te verwachten dat de EBITDA na leases licht zal groeien en dat de autonome kasstroom uit telecomactiviteiten ten minste 3,5 miljard euro zal bedragen. Bron: ABM Financial News

