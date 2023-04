Beursblik: resultaat Besi beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Besi heeft in het eerste kwartaal sterk gepresteerd, waarbij de EBIT 8 procent hoger uitviel dan verwacht. Dit oordeelde ING woensdag. ING merkte wel op dat de orderinstroom onder de verwachtingen van de bank uitkwam, na een "zeer sterke" instroom in het vierde kwartaal van 2022. Voor het tweede kwartaal wordt door Besi een omzetontwikkeling verwacht die volgens ING 7 procent onder de consensus ligt. Daar staat dan weer een betere brutomarge tegenover. ING verwacht dat de omzettaxaties in de consensus met 6 tot 9 procent neerwaarts worden bijgesteld. "We vrezen dat de neerwaartse cyclus dieper zal zijn dan verwacht", aldus analist Marc Hesselink van ING.



ING heeft een koopadvies op Besi met een koersdoel van 100,00 euro. Het aandeel Besi noteerde woensdag op een rood Damrak 0,7 procent lager op 75,24 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.