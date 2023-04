Beursblik: cijfers Fugro beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft in het eerste kwartaal beduidend beter gepresteerd dan verwacht. Dit oordeelde ING woensdag. Fugro boekte een EBITDA van 59 miljoen euro, terwijl ING vooraf uitging van 46,5 miljoen euro. Voor het EBIT meldde Fugro 25 miljoen euro, waar ING gerekend had op 13,5 miljoen euro. De bank stelt dat de orderinstroom in de loop van het lopende boekjaar meer moet aantrekken, om aan de outlook te kunnen voldoen. ING meende dat de marktverwachtingen voor Fugro omhoog kunnen, maar kan niet inschatten in welke mate. ING heeft een koopadvies op Fugro met een koersdoel van 15,80 euro. Het aandeel Fugro noteerde woensdag op een rood Damrak 2,4 procent hoger op 13,01 euro. Bron: ABM Financial News

