Beursblik: cijfers KPN conform verwachting

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het eerste kwartaal van dit jaar conform verwachting gepresteerd. Dit oordeelde analist Kris Kippers van Degroof Petercam woensdag. "Zoals we van KPN gewend zijn werden er solide resultaten geboekt, waarbij de omzet en de winst de consensusverwachtingen overtroffen", aldus Kippers. Het EBITDA-resultaat was in lijn met de verwachtingen, ondanks de kosteninflatie. "Gezien de impact van de maatregelen om de kosteninflatie te beperken, slechts geleidelijk te zien zal zijn, blijft KPN veel vertrouwen houden in de outlook voor 2023. Dit biedt geruststelling." Degroof Petercam heeft een Houden advies op KPN met een koersdoel van 3,20 euro. Het aandeel KPN steeg woensdagochtend met 0,6 procent tot 3,26 euro. Bron: ABM Financial News

