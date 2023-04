Minder kwartaalomzet voor Roche Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Roche heeft in het eerste kwartaal de omzet aanzienlijk zien afnemen als gevolg van een weggevallen vraag naar coronatests. Dit maakte de Zwitserse farmaceut woensdag bekend. Roche zag de omzet op jaarbasis terugvallen van ruim 16,5 naar ruim 15,3 miljard Zwitserse frank, omgerekend circa 15,6 miljard euro. De pijn zat bij Diagnostics, waar de omzet met 28 procent daalde naar 3,6 miljard frank. Bij de divisie Pharmaceuticals liep de omzet overigens met 9 procent op naar 11,7 miljard frank. Outlook Roche hield vast aan de outlook voor het lopende boekjaar, waarvoor het verwacht dat de omzet met 1 tot 5 procent daalt tegen constante wisselkoersen. Als geen rekening wordt gehouden met het Covid-19-effect, verwacht Roche een omzetgroei.



De onderliggende winst per aandeel loopt naar verwachting hand in hand met de dalende omzet, aldus Roche in de jaaroutlook. Het bedrijf verwacht het dividend dit jaar wel te kunnen verhogen. Bron: ABM Financial News

