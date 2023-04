Beursblik: cijfers Corbion vallen tegen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft met de omzet en marge over het eerste kwartaal niet voldaan aan de verwachtingen. Dit oordeelde ING woensdag. ING rekende op een omzet van 374,4 miljoen en een marge van 14,2 procent, terwijl Corbion vanochtend over de eerste drie maanden met een omzet naar buiten trad van 359,6 miljoen euro en een marge van 13,5 procent. Ook de EBITDA lag met 48,4 miljoen onder de verwachtingen van ING van 53,0 miljoen euro. ING wees woensdag onder meer op een vertraging in de vraag in de eindmarkten van Corbion en illustreerde dat aan de hand van de prijsverhoging in het eerste kwartaal met 16 procent, terwijl de volume/mix met 6,1 procent afnam. Dit bleek een tegengesteld beeld ten opzichte van 2022, toen de prijzen met 23 procent werden verhoogd en de volumes met 1,2 procent bleven stijgen. ING hanteert een Houden advies op Corbion met een koersdoel van 38,11 euro. Het aandeel daalde woensdagochtend 1,0 procent tot 29,06 euro. De koers van het aandeel Corbion noteerde woensdag op een rood Damrak 1,0 procent lager op 29,06 euro. Bron: ABM Financial News

