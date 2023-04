Beursblik: momentum Vopak sterker dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Het momentum bij Vopak is positiever dan verwacht. Dit oordeelde analist Quirijn Mulder van ING woensdag. In het afgelopen kwartaal boekte Vopak een EBITDA van 249 miljoen euro, waar de consensus mikte op 233 miljoen euro en ING een resultaat van 228 miljoen euro voorzag. "De resultaten lagen 36 miljoen euro hoger dan afgelopen jaar en 21 miljoen hoger dan een kwartaal eerder", zo stelde Mulder. De "sterke resultaten" werden aangejaagd door olie en chemie, aldus Mulder. Een strikt beheer van de kosten hielp volgens de analist ook, maar de lonen lagen wel hoger. "In tegenstelling tot de huidige zorgen, was er geen impact te zien van een recessie, maar eerder een positieve impact van hogere prijzen na het doorberekenen van inflatie", aldus de analist. Ook over de kasstroom was Mulder te spreken. Belangrijker volgens de analist was dat Vopak de EBITDA-outlook voor dit jaar verhoogde tot meer dan 950 miljoen euro, waar eerder nog werd gemikt op 910 tot 950 miljoen euro. "Een significante bijstelling, gezien we alleen nog maar het eerste kwartaal hebben gehad." ING heeft een koopadvies op Vopak met een koersdoel van 42,00 euro. Het aandeel steeg woensdagochtend met 3,1 procent tot 35,57 euro. Bron: ABM Financial News

