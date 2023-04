Koers ASMI keldert met 10% in rode AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager geopend, waarbij vooral een koersverlies van ASMI opviel. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,8 procent lager op 749,21 punten. Onder de hoofdfondsen steeg Besi 1,4 procent na cijfers, terwijl Prosus 1,8 procent bijschreef. ASMI verloor juist 10,4 procent. ASM International waarschuwde dinsdag dat de jaaromzet minder hard zal groeien dan eerder voorzien, na een sterk eerste kwartaal, zo oordeelde Jefferies. In de AMX gingen de handen op elkaar voor cijfers van Vopak en Fugro. De aandelen stegen tot 2,8 procent. Basic-Fit verloor juist 2,0 procent en Just Eat verloor 1,8 procent. BAM won onder de kleinere aandelen 2,2 procent. Er was nog geen koers tot stand gekomen in Majorel. Het Franse Teleperformance deed een bod van 30 euro per aandeel op het bedrijf. Het aandeel Majorel sloot dinsdag nog op 20,95 euro. Bron: ABM Financial News

